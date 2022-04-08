Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Gharafa'ya transfer olan ve 2019'da futbol kariyerini noktalayan Wesley Sneijder, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.
GALATASARAY HABERİ - Wesley Sneijder'in son hali görenleri şoke etti!
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Gharafa'ya transfer olan ve 2019'da futbol kariyerini noktalayan Wesley Sneijder'in son hali görenleri şoke etti. İşte detaylar...
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zarar gören sivillere destek amacıyla futbol camiasında da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan birini de Hollanda'nın eski yıldızlarından Wesley Sneijder gerçekleştirdi.
Sneijder, kendi tesisinde düzenlenen mücadelede forma giydi. Uzun zaman sonra yeşil sahada boy gösteren 37 yaşındaki Hollandalı eski futbolcunun kilolu görüntüsü ise izleyenlerde şaşkınlık yarattı.