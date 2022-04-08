Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, ülkesinde satışa çıkan otobiyografisinde Türkiye günlerinden bahsederken, "Yolanthe hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvedip onu kaybettim. Beni bu duruma getiren şey neydi bilmiyorum. Ego, para, güç, şehvet… Şimdi acı hissediyorum. Çünkü Yolanthe Amerika'da. O hayallerimin kadınıydı." demişti.