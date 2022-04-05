Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERİ – Gheorghe Hagi hayalini açıkladı! Flaş itiraf...
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerinden Gheorge Hagi, Rumen basınına flaş açıklamalarda bulundu. 57 yaşındaki teknik adam, hayalinin yeniden Avrupa'nın büyük bir takımını çalıştırmak söyledi. İşte o açıklamalar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022- 11:50
Romanya Milli Takımı'nı çalıştırma teklifini reddeden Hagi, flaş sözler söyledi.
"Gerçekleşmesini istediğim 2 hayalim var." diyen Hagi, ilk hayalinin yeniden Avrupa'nın büyük bir takımında görev almak istediğini ifade etti.