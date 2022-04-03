Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi sonrası başlayan gerilim yönetici Işıtan Gün'ün iddiaları sonrası tavan yaptı.
GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç'tan gündem yaratacak yazı! "Burak Elmas bu yüzden mi ibra edilmedi?"
Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılı camiada Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi sonrası hareketli günler yaşanıyor. SABAH Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, Işıtan Gün'ün açıkladığı raporda yer alan transfer piyasasını elinde tutan menajerler ve kulüpten yapılan kayıtsız ödemelerle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte Uluç'un o gündem yaratacak yazısının detayları. (GS spor haberi)
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Işıtan Gün'ün Başkan Burak Elmas'a verdiği raporda yer alan transfer piyasasını elinde tutan menajerler ve kulüpten yapılan kayıtsız ödemelerle ilgili çok konuşulacak bir yazıyı kaleme aldı. Uluç, Cumhuriyet savcılarını da göreve çağırdı.
İşte detaylar...
HINCAL ULUÇ - CUMHURİYET SAVCILARINA AÇIK İHBAR!..
Türk futbolunda gizli kalmış nerdeyse tamamı döviz birtakım ödemeler yapıldığı şüphesi zaten yıllardan beri vardı ve yazılı ve görüntülü basında defalarca ima edilmişti. Işıtan Gün'ün başkana verdiği gizli raporun, gene başkanın izni ile açıklanmasıyla bu şüpheler açığa çıktı. Dün Hürriyet olayı tam sayfa verdi ve madde madde üzerine gitti. Milliyet ve öbür gazeteler de büyüttüler.. Bizde ise haber arasında ara başlıkla geçildi.