Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı!
Galatasaray Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Milli futbolcu 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 21:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 21:16
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.
Oldukça üzgün şekilde kenara gelen ve teknik direktör Domenec Torrent'e sarılan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.