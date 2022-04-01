16. RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.