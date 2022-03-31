Son dakika haberi: Galatasaray, Sofiane Feghouli, Sacha Boey ve Mostafa Mohamed'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti.

Isınma hareketleri ve top kapma pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu.

GALATASARAY'DA FEGHOULI'NİN SON DURUMU!

Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli'nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi.

Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mustafa Mohamed'in durumu yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacak. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı. Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışarak tamamladı.

İzinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı Covid testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye'ye dönecek.