Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinden sonra 30 Nisan'da seçim kararı alındı. Sarı-kırmızılılarda birçok isim için adaylık iddiaları ortaya atılırken, Abdurrahim Albayrak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray mevcut Başkan Burak Elmas'ı, finansal açıdan ibra ederken, idari açıdan ibra etmedi. Kararla birlikte Galatasaray Spor Kulübü 30 Nisan'da seçime gidiyor. Burak Elmas, ibra edilmediği için hiçbir şartta aday olamıyor.

Gözlerin çevrildiği en güçlü aday olan Ünal Aysal da bugün yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak ve Eşref Hamamcıoğlu'na çevrildi.

Aday olması gündemde olan Abdurrahim Albayrak, Sabah'a yaptığı konuşmada aday olacağını ifade etti.

"ÇALIŞMAM VAR"

Galatasaray'da ikinci başkanlık görevi yapmış olan Abdurrahim Albayrak, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Adaylık için bir çalışma yapıyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Çalışmam var." dedi.