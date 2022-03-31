UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen ve La Liga'da 1 maç eksiğiyle 3. sırada bulunan Barcelona, transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray istemişti! Alex Moreno Barcelona'ya gidiyor
Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, 33 yaşındaki sol bek Jordi Alba'yı zorlayacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Katalan devinde bu bölge için düşünülen isimler ortaya çıkarken, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak istediği Alex Moreno'nun da olduğu belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sol bek bölgesinde Jordi Alba'yı zorlayacak bir futbolcu transfer etmek isteyen Katalan devinin, düşündüğü futbolcular ise ortaya çıktı.
MORENO BARÇA'NIN RADARINDA!
İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Barcelona yaz aylarında sol bek bölgesi için cüzi ücretli oyunculara yönelirken, listesinde Real Betis'ten Alex Moreno'nun olduğu kaydedildi.