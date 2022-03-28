Türk futbolunun tecrübeli çalıştırıcısı Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, bu sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktör tercihleri ile şampiyonluk için büyük avantaja sahip Trabzonspor'un ligdeki performansını değerlendirdi.
Yılmaz Vural'dan Domenec Torrent'e şok sözler! "Guardiola'nın kendisi değil"
Türk futbolunun deneyimli çalıştırıcısı Yılmaz Vural; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı hoca tercihlerini sert sözlerle eleştirdi. 69 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başına geçen Domenec Torrent'le ilgili de şok ifadeler kullandı ve "Guardiola'nın kendisi değil" dedi. İşte tecrübeli hocanın 4 büyükler hakkındaki o görüşleri...
Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getireceği öne sürülen Alman teknik direktör Joachim Löw ile ilgili Yılmaz Vural, "Löw, 20 milyonluk bütçe istemiş. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa Löw de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Futbol 9 bilinmeyenli denklem değil ki. Bu kadar öğrenilmesi zor bir iş de değil. Bir Türk vatandaşı olarak Almanya'da Löw'den daha çok eğitim aldım.
Bir de üniversitesini bitirdim. Löw onu bitirmedi sanırım. Bitirdiyse özür diliyorum kendisinden. Senin elinde 36 yıldır aralıksız çalışan bir adam var. Bu ülkenin en çok resmi maç yöneten ikinci antrenörüyüm. 774 tane. Ben mahalle takımı yönetmedim. Ben de yabancı dil biliyorum.