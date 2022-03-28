Galatasaray'da 26-27 Mart tarihlerinde olağan genel kurula gidildi. Sarı-kırmızılılarda idari ve mali yönden oylama yapılırken, başkan Burak Elmas mali açıdan ibra edildi fakat kurul idari açıdan geçerli not vermedi.
GALATASARAY HABERLERİ: Luis Campos'la yollar ayrılacak mı? İbrasızlık kararının ardından...
Galatasaray'da 9 ay önce başkanlığa seçilen Burak Elmas, olağan genel kurulda mali açıdan ibra edilse de, idari açıdan ibra edilmedi. Başkan Elmas yaptığı ilk açıklamayla, tüzüğün 87.22 maddesine göre en geç 30 gün içinde seçim kararı alacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından seçim sonrası danışman Luis Campos'un da durumunun ne olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 10:46
Başkan Burak Elmas idari açıdan ibrasızlık kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" ifadelerini kullandı.
30 gün içinde seçim kararı alacak Cimbom'da, danışman olarak gelen dünyaca ünlü spor adamı Luis Campos'un durumu da, bu gelişmenin ardından merak edildi.