GALATASARAY HABERLERİ: Luis Campos'la yollar ayrılacak mı? İbrasızlık kararının ardından...

Galatasaray'da 9 ay önce başkanlığa seçilen Burak Elmas, olağan genel kurulda mali açıdan ibra edilse de, idari açıdan ibra edilmedi. Başkan Elmas yaptığı ilk açıklamayla, tüzüğün 87.22 maddesine göre en geç 30 gün içinde seçim kararı alacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından seçim sonrası danışman Luis Campos'un da durumunun ne olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 10:46