TERİM BAŞKAN OLUR MU?

Seçimli kongre öncesinde 'Fatih Terim' faktörü çokça konuşulacak gibi görünüyor. Bu konu Terim'e yakınlığıyla bilinen Rezan Epözdemir'e soruldu. Terim'le etraflıca konuşmadıklarını belirten Epözdemir, "Hoca G.Saray tarihinin gelmiş geçmiş en büyük spor adamlarından biri. Galatasaray'ın her kademesinde görev yapabilecek yeteneklere sahiptir. Kendisi o değerlendirmeyi yapar ama nerede hizmet etmek isterse Galatasaraylılar ona her zaman kucak açar" dedi.