Galatasaray'da başkan Burak Elmas dönemi 9 ayda sona erdi... Fotomaç'ın derlediği habere göre Elmas, genel kuruldan idari yönden onay alamadı ve yönetimi düştü. Peki, Burak Elmas ve yönetimini ibrasızlığa götüren nedenler neler? İşte detaylar...
Galatasaray'da başkan Burak Elmas neden ibra edilmedi? İşte sebepleri
Galatasaray'da alınan başarısız sonuçlar ve yönetim kurulunda yaşanan tartışmaların ardından başkan Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi. Peki, Burak Elmas ve yönetimi başarısızlığa sürükleyen nedenler neler? İşte son detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 07:30
* Seçim öncesi "3 yıl çalışacağım" dedi. Ancak 6 ayda Fatih Terim'i yolladı.
* 'Yardımcı hoca' olarak kabul edilen Torrent'i getirmesi tepki aldı.