Galatasaray'da işler bir türlü yolunda gitmiyor. Barcelona beraberliği ve Beşiktaş galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı ekip yeniden karanlık bir döneme girdi.
Galatasaray'da kötü tablo!
Galatasaray'da Barcelona karşısında sergilenen güzel futbol taraftara umut verse de Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyetle yine düşme hattına indi. Bu gelişmenin ardından ise ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Fotomaç'ın derlediği habere göre Rövanş maçında Barcelona'ya yenilerek Avrupa Ligi'ne veda eden Cimbom ligde de Gaziantep'e 3-1 yenildi. Üstelik de kendisinden çok daha düşük bir market değeri bulunan rakibi karşısında öne geçtiği maçı verdi.
Bu sonuçla lider Trabzon'un tam 32 puan gerisinde kaldı. Fenerbahçe'nin 15, Beşiktaş'ın ise 8 puan arkasında... Daha da kötüsü düşme potasının sadece 9 puan uzağında, 15. sırada yer aldı.