Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın yönetimsel olarak ibra edilmemesinin ardından seçim için çalışmalar başladı. Sarı kırmızılılarda, Metin Öztürk A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek adayım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın yönetimsel olarak ibra edilmemesinin ardından seçim için çalışmalar başladı.

Sarı kırmızılılarda yaşanan bu gelişme sonrası başkanlığa ilk adaylığını koyan isim Metin Öztürk oldu.

A Spor yorumcusu Serhan Türk'ün verdiği bilgide, Metin Öztürk'ün, "Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak seçime hazırım. Projelerim ve ekibim hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi kaydedildi.