Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Pulgar, Avrupa Ligi'nde hiç süre alamadı. Ligde ise 30. haftaya girilirken 4 maçta sadece 138 dakika forma giyebildi.
Fiorentina'dan Galatasaray'a Erick Pulgar tepkisi!
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı takıma Fiorentina'dan devre arasında katılan ancak gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Pulgar İtalya'da gündem oldu. İtalyan ekibi, sadece 4 maçta oynayabilen ve 138 dakika süre alan Şilili futbolcu için Galatasaray'a tepki gösterdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 15:47 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022- 15:47
Fiorentina'dan bedelsiz kiralanan ve yarım sezonluk ücreti ise 750 bin Euro (12.2 milyon TL) olan Şilili orta saha oyuncusu ligde kalan haftalar için de ilk 11'de düşünülmüyor.
Takvim'deki habere göre; Fiorentina'nın Pulgar oynatılmadığı için Galatasaray'a tepki gösterdiği ifade edildi.