Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Kurtuluş mücadelesi veriyoruz

Galatasaray Kulübü'nün Mali Genel Kurulu'nda konuşan Burak Elmas çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elmas, ""Bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Galatasaray Adası'nı yaz aylarında kullanıma açıyoruz. Kemerburgaz için de ön onayımızı aldık. 3 sene içinde bütün banka borçlarımızı kapatmayı düşünüyoruz. Bunun için plan yaptık ve uygulayacağız." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 07:30