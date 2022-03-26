Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise, "15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden mayıslar bizim derdik, şimdi martta hedefsiz kaldık. Tarihimizin en kötü yönetimini mali ve idari yönden ibra etmeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.