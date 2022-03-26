Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bugün saat 10.00'da başlıyor. Eski başkan merhum Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut Başkan Burak Elmas'ın ilk döneminin oylanacağı genel kurulda gerilimin yüksek olması bekleniyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Büyük gün geldi çattı! Burak Elmas ibra edilecek mi?
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi için büyük gün geldi çattı. Sarı-kırmızılılarda 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu bugün yapılacak. Başkan Elmas ve yönetiminin ibra edilip edilmeyeceği merak edilirken; muhalefet ve taraftarlar ibra edilmemesinden yana tavır takınıyor. Camianın önde gelen kesimleri ise ibra edilmesi gerektiğini düşünüyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Genel kurul öncesi son divan toplantısında başkan Burak Elmas'a istifa çağrıları yapılırken, Elmas vicdanlarının rahat olduğunu belirtti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak genel kurulda ibrasızlık kararı çıkarsa Başkan Elmas, seçim kararı almak zorunda olacak.
GECEYE KADAR SÜRECEK
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılarda önce genel kurul divan başkanlığı oluşturulacak. Ardından başlayacak genel kurul geç saatlere kadar devam edecek. Sonra Cengiz yönetiminin son 6 ayı ve Burak Elmas yönetiminin 1 yılı idari ve mali açıdan oylanacak. Oylamaların kapalı olması bekleniyor.