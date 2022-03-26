GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Miralem Pjanic bombası! İlk temas kuruldu

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı takım orta sahaya takviye yapmak isterken, gündemine ise Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'i aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 08:00