Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic için nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Miralem Pjanic bombası! İlk temas kuruldu
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı takım orta sahaya takviye yapmak isterken, gündemine ise Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'i aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 08:00
Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, bonservisi Barcelona'da bulunan 31 yaşındaki orta sahanın gelecek yılki durumu soruldu.
Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede, Katalan ekibinden bu konuda bilgi alındığı bildirildi.