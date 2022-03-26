Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer iddiaları için ise, "Kerem Aktürkoğlu, geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi ve bu sezon en iyi oyuncularımızdan biri oldu. Daha çok erken ama iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga takımları şimdiden Kerem Aktürkoğlu için ilgilerini dile getirdi." ifadelerini kullanmıştı.