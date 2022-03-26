Gelecek sezon için sol kanada takviye yapmak isteyen İngiliz devi Arsenal, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu İngiliz devlerini birbirine düşürdü!
Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla dev takımların ilgisini çekmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiliz devlerinin transfer rekabetine girdiği iddia edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek olan Londra ekibinin hücum hattına iyi bir alternatif istediği ve Kerem Aktürkoğlu'nu düşündüğü kaydedildi.
İngiliz basınına yansıyan habere göre; Tottenham ve Arsenal, Kerem Aktürkoğlu transferi için rekabet halinde.