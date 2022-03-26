Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas açıklamalarda bulundu.

İşte Elmas'ın öne çıkan sözleri:

"Sponsor geliyor. Gönülden Galatasaraylı. Bu yönetime çok destek veriyorsun. Biraz bekle, destek verme diyenler var. Bunlar aramızdalar. Galatasaraylılar bunu bilsinler. Kontratları yalan aktararak konuşturanlar var.

Öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olmamız lazım. Daha önce, üye olarak benim de yaptığım hatalar olabilir. Ama bundan sonra hata yapma lüksümüz yok.

Tribünde tezahürat yaparak başlayan Galatasaray yolculuğum daha sona üye, yönetici ve sizlerin teveccühüyle başkan olarak devam ediyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren benimle çalışan insanlara ve sizlere bunun basit bir yönetim dönemi olmadığını söyledim.

Bugün faiziyle beraber 2,5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta olan, bankalar tarafından bütün gelirlerinden önce vergiler düşülerek hesabına alınan bir mali durum var.

Herkesi hedef tahtasına koyarak, her olayı eleştirerek, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray'ı içinde bulunduğu durumdan çıkaramayız. Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Maalesef biz bu değerler etrafında birleşemiyoruz.

Barcelona maçında da ifade ettim. Galatasaray bir spor kulübünden çok daha ötedir.

Seçim zamanı verdiği sözleri tutmadı diye beni çok eleştiriyorlar. Hepsini yapamamış olabiliriz ama zamanı var. Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde hepimizin katkısı vardır. Hepimiz dönem dönem yanlışlar yaptık.

Galatasaray'ın Ada konusu çözülmüştür. Bunu Galatasaraylılar yapmıştır. Burada 20'den fazla kişi sayabilirim, onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Ada ile ilgili müjde vermek istiyorum. Yazın havuzu ve restaurant bölümümüzü üyelerimize açıyoruz.

Kemerburgaz'a taşınıp Florya'dan gelecek gelirle 3 yıl için tüm borçlarımızı kapatmayı düşünüyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mecidiyeköy'deki binamızı yurt yapacak.

Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir kulüptür. Galatasaray'a tüm Galatasaraylıların sahip çıktığı bir şekilde davranalım. Yaşasın Galatasaray."