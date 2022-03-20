Süper Lig'in geri kalan kısmını en iyi şekilde tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Fotomaç'ta yer alan haberde, iki Barcelona maçı ve Beşiktaş karşısında oynanan futbol teknik direktör Domenec Torrent'in koltuğunu sağlamlaştırdı.
Galatasaray'a Barcelona'dan bir transfer daha! Alvaro Sanz...
UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek hedefini Süper Lig'e çeviren Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Pena'yı Barcelona'dan yeniden kiralamak isteyen Cimbom, 21 yaşındaki ön libero Alvaro Sanz için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)
Birkaç hafta öncesine kadar yerine teknik adam arandığı konuşulan İspanyol hocanın, sözleri kanun kabul edilmeye başlandı.
Alınmasını istediği İnaki Pena'nın gösterdiği Galatasaray forması altında gösterdiği performans da Torrent'in fikirlerini değerli hale getirdi.