Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ – Aslan'dan Pjanic bombası! İspanyol basını duyurdu
Galatasaray transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı takım için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan habere göre; Galatasaray, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic için devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022- 11:21
Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Pjanic'in durumunu sorduğu ifade edildi.
İspanyol basınına yansıyan haberde Galatasaray'ın Bosnalı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak için devreye girdiği iddia edildi.