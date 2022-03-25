GALATASARAY TRANSFER HABERİ – Aslan'dan Pjanic bombası! İspanyol basını duyurdu

Galatasaray transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı takım için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan habere göre; Galatasaray, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic için devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022- 11:21