Tarihinin en çalkantılı sezonlarından birisini geçiren Galatasaray çok kritik bir haftaya girdi... Sarı-Kırmızılılar'da tüm gözler cumartesi günü düzenlenecek olan Mali Genel Kurul'a çevrildi.
Galatasaray'da kılıçlar çekildi! Burak Elmas'ın kaderi belli oluyor
Son dönemlerin en zor günlerini geçiren Galatasaray'da genel kurul geldi çattı. Kritik bir haftaya giren sarı-kırmızılılarda tüm gözler cumartesi günü gerçekleşecek olan Mali Genel Kurul'a çevrildi. Başkan Burak Elmas'ın mali açıdan ibra edilip, idari açıdan ise ibrasızlık kararı çıkacağı ifade ediliyor. Eğer böyle bir senaryo yaşanırsa Cimbom'da erken seçim yaşanacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon yaşanan başarısızlık, TFF ile ilişkiler ve Fatih Terim'le yolların ayrılış şekli nedeniyle camianın büyük tepkisini toplayan Başkan Burak Elmas'ın kaderi belli olacak.
İBRA OLMASI ÇOK ZOR
Kulislerde konuşulanlara göre mevcut şarlarda Başkan Elmas'ın idari yönden ibra olması çok zor gözüküyor.