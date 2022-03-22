Daha önce İtayan kulüplerinin radarına giren ve Napoli ile Roma'nın ısrarla transfer etmek istediği Marcao için sürprizler gelmeye devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Performasıyla mest etti! Marcao Ada yolcusu
Galatasaray'da özellikle Avrupa maçlarında göz dolduran Marcao transferin gözdesi oldu. Brezilyalı stoper için İngiliz bir menajer oyuncunun Premier Lig haklarını talep etti. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Bu sezon Avrupa arenasında harika bir performans gösteren ve Barcelona eşleşmesinde sükse yapan Brezilyalı stoper için İtalyan menajer Georga Gardi'den sonra İngiliz bir menajerin de devreye girdiği öğrenildi.
Bu ismin, İstanbul'a gelerek Galatasaray'dan Marcao'nun Premier Lig haklarını talep ettiği bildirildi. Normal şartlarda böyle bir hak oyuncunun asil menajerinden alınırken İngiliz menajerin direkt Galatasaray'la temas kurması ise dikkatlerden kaçmadı.