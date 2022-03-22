Aynı menajerin 25 milyon euro'ya kadar olan satışlar için yüzde 10, üzeri için yüzde 15 istemesi sıkıntıya neden oldu. Menajerle yapılan ilk görüşmede önce teklif getirmesi istendi ve sonra bu ayrıntıların görüşüleceği iletildi.