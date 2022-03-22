Süper Lig'de beklntilerin oldukça altında bir performansla 30 haftada yalnızca 38 puana sahip Galatasaray'da işler pek istenildiği gibi gitmiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Gigi Becali'den Morutan ve G.Saray sözleri! "UEFA'ya şikayet ettim"
Spor haberi... Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği ancak şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin hayli altında kalan Morutan için eski kulübü FCSB'den Galatasaray'ı şoke eden bir hamle geldi. FCSB Kulübü Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Morutan'ın taksitlerinin ödenmediğini belirtirken Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiğini söyledi. İşte detaylar... (GS haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde de elenerek destekçilerini üzen Sarı-Kırmızılılar'ın ligde de hedefi kalmazken yeni sezon için çalışmalar şimdiden başlamış durumda.
Hal böyleyken transfer temaslarını sıklaştıran Cimbom'a Romanya'dan şoke eden bir haber geldi.