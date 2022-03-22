GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Gigi Becali'den Morutan ve G.Saray sözleri! "UEFA'ya şikayet ettim"

Spor haberi... Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği ancak şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin hayli altında kalan Morutan için eski kulübü FCSB'den Galatasaray'ı şoke eden bir hamle geldi. FCSB Kulübü Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Morutan'ın taksitlerinin ödenmediğini belirtirken Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiğini söyledi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 12:48