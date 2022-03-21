Fotomaç'ın haberine göre; Gaziantep yenilgisiyle bu hedefini gerçekleştirmesi ve gelecek sezon Avrupa'da yer alması da mucizelere kaldı. Daha da kötüsü 15. sıraya geriledi ve yeniden düşme hattına yaklaştı. Galatasaray ile düşme hattında 17. sırada yer alan Altay arasında sadece 9 puan bulunuyor.