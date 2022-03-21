Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray bir sevindirip, bir üzmeye devam ediyor. Barcelona karşısında İspanya'da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, ardından da Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, yeniden düşüşü geçti.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom diken üstünde! Küme düşme hattı...
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, son olarak ligin 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım haftayı 15. sırada kapatırken, küme düşme hattından 9 puan yukarıda bulunuyor. Cimbom'un, gelecek sezon Avrupa'da yer alma şansı da mucizelere kaldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Barcelona'ya rövanş maçında kaybeden ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmek zorunda kalan Cimbom dün de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu.
Maça iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 34. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle öne geçmeyi de başardı. Ancak skoru korumayı başaramadı. Ev sahibi ilk yarının uzatma anlarında Djilobodji ile skora denge getirdi.