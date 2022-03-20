Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performans sergileyen Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı... Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın gelecek sezonki transfer planları arasında 23 yaşındaki Danimarkalı stoper de yer alıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İngiltere'den Victor Nelsson için flaş teklif! Galatasaray'ın talebi...
İngiltere Premier Lig ekibi, Galatasaraylı Victor Nelsson için harekete geçti. Sarı kırmızılılara 15 milyon Euro'luk teklif geldi. Cimbom ise 20 milyon Euro istedi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. İşte flaş transfer gelimesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performans sergileyen Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı... Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın gelecek sezonki transfer planları arasında 23 yaşındaki Danimarkalı stoper de yer alıyor.
Cimbom sezon başında Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı... Newcastle'ın başarılı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
G.Saray ise bu rakamı az buluyor. Sarı-Kırmızılılar, 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Nelsson'u 20 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını İngiliz temsilcisine iletti.