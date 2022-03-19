Omar Elabdellaoui, uzun bir aradan sonra davet ediliği Norveç Milli Takımı'ndan affını istedi. Galatasaray'ın yıldızı, ülkesinin Slovakya ve Ermenistan maçları için çağrıldığı aday kadrodan çıkarıldı.

Norveç Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada "Omar Elabdellaoui bir havai fişek kazasında gözünü yaraladıktan sonra birkaç göz ameliyatı geçirdi ve önümüzdeki hafta son ameliyatın ardından kontrolden geçecek.

Kontrolü milli takım maçları sonrasına ertelemek için girişimlerde bulundu ancak bu mümkün olmadı. Bu nedenle Pazartesi günü başlayacak olan milli takım kampı nedeniyle affını istemek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada teknik direktör Stale Solbakken'nin Elabdellaoui yerine başka oyuncu çağırmayacağı aktarıldı.