Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçı sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş paylaşım! "Takımımla ve taraftarımla gurur duyuyorum!"
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı takımın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yetenekli futbolcu, "Takımımla ve taraftarımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 16:24
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Düşler Sahnesi" maalesef bizim için sona erdi. Büyük zafere bu kadar yaklaşmışken daha da ileriye gitmek tek arzumuzdu. Her ne kadar dünkü Barcelona maçı ile elenmiş olsak da, çok şey kazandık. Tecrübe ,takım ruhu, birliktelik ve daha niceleri…