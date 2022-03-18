"Düşler Sahnesi" maalesef bizim için sona erdi. Büyük zafere bu kadar yaklaşmışken daha da ileriye gitmek tek arzumuzdu. Her ne kadar dünkü Barcelona maçı ile elenmiş olsak da, çok şey kazandık. Tecrübe ,takım ruhu, birliktelik ve daha niceleri…