GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan ve Fatih Öztürk ile birlikte sarı kart cezalıları Ömer Bayram ve Mostafa Mohamed kafilede yer almadı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 14:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022- 16:03