Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Lyon ve transfer sorularını da yanıtladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaş derbisinin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'dan Lyon ve transfer sözleri!
Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Lyon ve transfer sorularını da yanıtladı. İşte o sözler...
"Lyon yetkilileri seni izlemeye geldi, ne söylemek istersin?" sorusunu yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu, "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum." cevabını verdi.
Ayrıca Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ve attığı iki gol İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'da geniş yer buldu.