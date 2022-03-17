"Flamengo ve Galatasaray oldukça benzer takımlar, önemli olduğunu hissettiriyorlar. Galatasaray bir futbol kulübünden fazlası. Sadece şehirde değil ülkenin her yerinde taraftarı olan bir kulüp. İlk geldiğinde Suriye sınırındaki Hatay deplasmanına gittik ve havaalanında kalabalık karşıladı. 'Rakip takımın taraftarları mı?' diye sorduğumda 'Hayır, bizim taraftarımız' diye yanıtladılar. Galatasaray, yaşananların ötesinde büyük bir camia."