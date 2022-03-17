Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten flaş Fatih Terim açıklaması!
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi İspanyol basınına konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın eski teknik direktörü olan Fatih Terim hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar... (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesinde İspanya basınından AS gazetesine konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, kulüp ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.
Torrent'in röportajdan öne çıkan sözleri şu şekilde:
"Flamengo ve Galatasaray oldukça benzer takımlar, önemli olduğunu hissettiriyorlar. Galatasaray bir futbol kulübünden fazlası. Sadece şehirde değil ülkenin her yerinde taraftarı olan bir kulüp. İlk geldiğinde Suriye sınırındaki Hatay deplasmanına gittik ve havaalanında kalabalık karşıladı. 'Rakip takımın taraftarları mı?' diye sorduğumda 'Hayır, bizim taraftarımız' diye yanıtladılar. Galatasaray, yaşananların ötesinde büyük bir camia."
Domenec Torrent, Fatih Terim'in yerine gelmesiyle ilgili de konuştu. Amacının kulübü iyi yerlere getirmek olduğunu ifade eden 59 yaşındaki teknik direktör, "Fatih Terim kulübün bir parçası. Buna büyük saygı duyuyorum ama kulübe yardım etmek için kötü bir zamanda geldim. Kimseden Fatih Terim'i unutmasını istemiyorum. Terim'i hala sevip, destekleyebilirler. Ben gelmeseydim başkası gelecekti." dedi.
Galatasaray taraftarının kupalara ve şampiyonluklara alışkın olduğunu söyleyen Torrent, "Buradaki taraftarlar kazanmaya alışmış. Ama takımı kötü zamanlarda da destekliyorlar. UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona maçında hataya yer vermiyorlar. Ali Sami Yen (Mecidiyeköy'deki stadyum)'e gidemedim ama yeni stat şoke edici. 52 bin taraftar 100 bin kişilik etki ediyor. Barça karşısında bize yardımcı olacak." diye konuştu.
Torrent son olarak, "İstanbul'u şu ana kadar gezme fırsatım olmadı. Milli maç arasında bisikletle şehri dolaşacağım." dedi.