Bu sezon Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na erken havlu atmasına karşın Avrupa'da müthiş bir performansa imza atan G.Saray bu performansını bugün dünya devi Barcelona'yı eleyerek taçlandırmak istiyor.
Galatasaray Barcelona sınavında! Aslan turu nasıl geçer?
Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanan ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda hedef turu geçmek. Peki, Galatasaray Barcelona maçından nasıl turla çıkar? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon elemelerde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan, gruptaki 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ile direkt son 16'ya kalan sarı kırmızılılar, Barça ile İspanya'daki karşılaşmadan da golsüz beraberlik ile ayrılmayı başardı. Bugün alacağı bir galibiyet temsilcimizin adını çeyrek finale yazdıracak. Beraberlikte karşılaşma uzayacak. Burada da eşitlik bozulmazsa turu geçeni penaltılar belirleyecek.
Tüm çalışmamız turu geçmek için
G.Saray Teknik Direktörü Torrent de tüm çalışmalarını tur atlamak için yaptıklarını belirtirken şunları söyledi: "Oyun anlayışımız da turu geçmeye odaklanmış olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayanlar bizden sonra 4 gol atmalarına baksınlar. Barcelona'ya karşı yaptığımız mücadeleyi adil bir şekilde değerlendirmek gerekir. Rakibimiz dünyanın en iyi 5 takımından biri. Birlikte oyunla istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Tüm takımları Barça karşısında biraz geride oynamak zorunda kalıyor. Maç içinde zor zamanları geçirmeye hazırlıklı olmalıyız.