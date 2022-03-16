GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor! Kulüp tarihine geçebilir

Ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, buna karşın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale 1 maç uzaklıkta yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda sezonun en büyük kazanımlarından biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Genç yıldız her maç üstüne koyan bir performans gösterirken, fiyatını da katladı. 23 yaşındaki oyuncu, kazandıracağı bonservis bedeliyle kulüp tarihine de geçebilir. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 06:40