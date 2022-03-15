İlk yarı Galatasaray çok iyi. Nitekim skor da 2-0. Beşiktaş iki eksikle oynuyor; biri Güven, biri Kenan. Şunu diyebilirsiniz, "Ya kardeşim Güven'le Kenan'ı sonra kullan". Ben aynı fikirde değilim. Beşiktaş bu sezon olsun ikinci ama önümüzdeki sezon ne yapacağı çok önemli.
Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı 2 isme şok sözler! "Yönetim bunları çok mu aradı?"
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde derbi maçında Beşiktaş'ı mağlup etti. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da karşılaşmayı yorumlarken flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, sarı kırmızılıların iki oyuncusunu sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Güven beyefendi "Seneye belli değil" diyor. Sen şu anda Beşiktaş'ın santrforu değilsin. Olur mu, olursun. Böyle maçlarda belli olur. Bak alt ligden Kerem, formayı giydi çatır çatır Galatasaray'ın değişmez elemanı oldu. O zaman konuşmaya hakkın şu anda yok.
İlk yarıda Galatasaray hem pres yaptı, hem gol attı. Oyuncu değişiklerinden sonra onlar da oyundan biraz düştüler. Beşiktaş da oyuncu değişikliklerinden sonra top oynamaya başladı. Nitekim maçı beraber bile bitirebilirlerdi. İkinci yarı Galatasaray oyundan düştü. Kolay değil! Barcelona maçından sonra bu maçta 60'tan sonra yorgunluk gözükmeye başladı.