Galatasaray'ın perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında ağırlayacağı Barcelona, La Liga'nın 28. haftasında konuk ettiği Osasuna'yı 4-0 mağlup etti. Mücadelede iki gol birden kaydeden Ferran Torres ise hafta içinde Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ZAFERE ULAŞMAK İÇİN İSTANBUL'A GİDECEĞİZ"

Movistar mikrofonlarına konuşan İspanyol futbolcu, bu hafta içi oynanacak olan Galatasaray maçı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Haftaya El Clasico var ama şimdi perşembe günkü Galatasaray maçı hakkında düşünmemiz gerekiyor. Hayatımızın maçını oynayacağız ve zafere ulaşmak için İstanbul'a gideceğiz. Sonra El Clasico ile yüzleşeceğiz. İyi bir form durumuyla gidiyoruz. Artık duramayız."