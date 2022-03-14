Barcelona beraberliğiyle Galatasaraylı taraftarların gözünde kredisini artıran Domenec Torrent, Beşiktaş karşısında derbi ilk galibiyetini ulaşmayı hedefliyor.
Galatasaray'da Torrent Beşiktaş derbisi planını hazırladı! En çok o 3 isme güveniyor
Galatasaray haberi | Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray, kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik patron Domenec Torrent, ilk kez bir derbi heyecanı yaşayacak. İspanyol teknik adamın oyuncularıyla bir görüşme yaptığı ve Barcelona maçındaki performanslarına devam etmesi gerektiklerini söylediği ifade edildi. İşte Torrent'in Beşiktaş derbisi planı... (GS spor haberi)
Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra 21. hafta öncesinde göreve başlayan Torrent, bu süreçte 9 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Trabzonspor'la oynadığı derbiden mağlubiyetle ayrılan Katalan hoca, Beşiktaş maçıyla bunu telafi etmenin peşinde...
TORRENT ERKEN GOL İSTEDİ!
Bu nedenle savunma oyuncularına Barça karşısındaki performansı beklediğini ifade eden Torrent, ileri uçtaki futbolculardan da erken gol istedi.