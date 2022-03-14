Galatasaray'da Torrent Beşiktaş derbisi planını hazırladı! En çok o 3 isme güveniyor

Galatasaray'da Torrent Beşiktaş derbisi planını hazırladı! En çok o 3 isme güveniyor

Galatasaray haberi | Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray, kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik patron Domenec Torrent, ilk kez bir derbi heyecanı yaşayacak. İspanyol teknik adamın oyuncularıyla bir görüşme yaptığı ve Barcelona maçındaki performanslarına devam etmesi gerektiklerini söylediği ifade edildi. İşte Torrent'in Beşiktaş derbisi planı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 09:44