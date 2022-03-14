Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı hakemi Atilla Karaoğlan'ın Galatasaray ve Beşiktaş karnesi!
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi mücadelesini Atilla Kaaroğlan düdük çalacak. Yardımcılıklarını Serkan Ok, Candaş Elbil ve 4. hakem olarak Mustafa Kürşat Filiz görev alacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Riva'da ise VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. İşte Atilla Karaoğlan'ın Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki karnesi...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022- 13:05
KARAOĞLAN'IN GALATASARAY MAÇLARI KARNESİ
Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bu zaman kadar Galatasaray'ın 7 karşılaşmasında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Karaoğlan bu maçlarda Galatasaraylı futbolculara 17 defa sarı kart gösterdi. Karaoğlan rakip takım oyuncularına ise 27 sarı kart ve 1 defa da kırmızı kart gösterdi.
KARAOĞLAN'IN BEŞİKTAŞ MAÇLARI KARNESİ
Atilla Karaoğlan bu sezona kadar Beşiktaş'ın 3 karşılaşmasında görev aldı. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde 1 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Karaoğlan bu maçlarda Beşiktaşlı futbolculara 8 defa sarı kart gösterirken, rakip oyunculara 4 sarı kart, 1 kırmızı kart gösterdi.