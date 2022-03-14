Galatasaray'nın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı konuk edeceği rövanş maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray - Barcelona maçına büyük ilgi! 2 dakika içinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile golsüz berabere kalarak avantajı eline geçiren Galatasaray, rövanş maçında rakibini Nef Stadyumu'nda ağırlayacak. 17 Mart Perşembe günü oynanacak mücadele öncesi Galatasaray - Barcelona maçının biletleri satışa çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar bileti 2 dakika içerisinde tüketti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 16:17
Sarı-kırmızılı taraftarlar biletleri satışa çıkmasının ardından 2 dakikada tüketti.
Katalan devi ile 17 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı takımı tribünde 52 bin futbolsever destekleyecek.