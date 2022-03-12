GALATASARAY ÜLKE PUANINI SIRTLADI

Galatasaray, Barcelona deplasmanında aldığı 1 puan ile UEFA sıralaması için de önemli bir adım attı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 maçı geride bırakan sarı-kırmızılılar, 15.000 puana ulaşırken Türkiye'nin de en çok puan toplayan ekibi oldu.