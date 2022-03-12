Sezon başında Marcao için nabız yoklayan Napoli, Galatasaray yönetiminin 12.5 milyon Euro'luk isteği sonrasında bu fiyatı çok bulup geri adım atmıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un Brezilyalı yıldızı Marcao İtalyanları pişman etti! Napoli...
Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao, performansıyla takımın en önemli parçalarından biri. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona hücum hattına geçit vermeyen Marcao, İtalyanları da pişman etti. Napoli, 25 yaşındaki savunmacıyı sezon başında transfer etmediği için pişman oldu.
Avrupa Ligi'ndeki performansı ile büyük beğeni toplayan Brezilyalı stoper, Barcelona karşısındaki oyunu ile de İtalyanları bir kez daha büyüledi.
YÖNETİM HATA YAPTI
Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibi sezon sonunda bir kez daha teklife hazırlanırken, Güney İtalya ekibinin taraftarları da sosyal medyada yönetimlerinin büyük hata yaptığını itiraf etti.