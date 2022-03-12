"Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz. Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda 'aslanlar' gibi bekliyoruz.
GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaş derbisi öncesi Burak Elmas'tan flaş açıklamar!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş derbisi öncesi yaşanan gelişmere ithafen konuşan Elmas, "Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda 'aslanlar' gibi bekliyoruz" dedi. İşte o sözler...
Erteleme başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum. Belki de kendilerine göre haklılar ama biz de haklıyız.
Haklılığımızın nedeni, sadece Galatasaray'ın bu süreçten zarar göreceğine inanmamız değil. Çekinmemiz hiç değil…