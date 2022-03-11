Galatasaray, Camp Nou'dan 0-0'lık beraberlike dönerek Avrupa Ligi'nde çeyrek final yolunda umudunu İstanbul'a taşıdı.
Kerem Aktürkoğlu'nu Barcelona-Galatasaray maçında izlediler! Dev talip...
Galatasaray haberi | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanına konuk olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu, İspanyol devinin gözlemcileri canlı canlı statta izledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekibin genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Camp Nou'da Barcelona'ya karşı performansıyla dikkat çekerken stadyumda Kerem'i izlemeye gelen başka bir İspanyol takımı daha vardı.
KEREM'İ HANGİ TAKIM TAKİP ETTİ?
AS gazetesinde maç öncesi yer alan haberde, La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in Kerem Aktürkoğlu'nu Barcelona karşısında izleyeceği vurgulanmıştı.