KEREM BU SEZON NE YAPTI?

23 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla şu ana kadar 41 resmi maçta süre aldı. Kerem bu maçlarda 9 gol atıp 7 asist kaydetti. Ligde 27 maçta 6 gol ve 3 asistle oynayan Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 11 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.