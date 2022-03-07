UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da, başkan Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim'i İspanya'ya davet etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i 10 Mart'ta Barcelona ile Nou Camp'ta oynanacak maça davet etti.



İşte Burak Elmas'ın davet mektubu;



"Sevgili Fatih hocam;



Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız.



Davetimize icabet edebilmeniz halinde seyahatimiz için gereken organizasyonla bizzat ilgilenmekle bahtiyar olacağım.



İçten sevgi ve saygılarımla.



Burak Elmas."