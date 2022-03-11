Inaki Pena'nın geleceğiyle ilgili maç öncesinde futbol direktörü Mateu Alemany demeç vermiş ve oyuncunun durumundan memnun olduklarını belirterek, "Kiralık hamlesi cesurcaydı. Bu onun için harika bir deneyim olacak. O, Barcelona için bir değer" dedi.