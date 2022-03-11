UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona ile Camp Nou'da 0-0 berabere kaldı.
Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı? Barcelona'dan resmi açıklama
Galatasaray haberi | Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena, dün oynanan Barcelona maçında gösterdiği performansla adından oldukça söz ettirdi. Gösterdiği performansla eski takım arkadaşlarına geçit vermeyen ve 0-0'lık beraberlikte önemli rol oynayan genç kalecinin Galatasaray'daki geleceği de merak konusu oldu. Pena'nın geleceğiyle ile ilgili olarak Barcelona yönetiminden açıklama geldi. İşte o sözler...
Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralanan genç file bekçisi Inaki Pena, Katalan ekibine karşı kalesinde devleşti. Gole geçit vermeyen Pena 4 kurtarışa imza attığı maçta altyapısından yetiştiği takıma geçit vermedi.
Inaki Pena'nın geleceğiyle ilgili maç öncesinde futbol direktörü Mateu Alemany demeç vermiş ve oyuncunun durumundan memnun olduklarını belirterek, "Kiralık hamlesi cesurcaydı. Bu onun için harika bir deneyim olacak. O, Barcelona için bir değer" dedi.