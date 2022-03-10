Galatasaray'ın efsane oyuncularından Popescu, UEFA Kupası finali öncesi yaşadığı sakatlığın hikayesini anlattı.
Galatasaray efsanesi Gheorghe Popescu'dan olay Fatih Terim itirafı!
Galatasaray haberi | Galatasaray'ın yaşayan efsanelerinden Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı takımın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası öncesi yaşanan olayları anlattı. İşte Popescu'nun olay itirafları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Barcelona'nın sosyal medya hesabına konuşan Rumen futbolcu, çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Popescu'nun öne çıkan sözleri: "Antrenmanlarda hep dizime bandaj sarardım. Bandaj çıkartılırken 10 cm bir kesik oldu, makas içeri girmişti."