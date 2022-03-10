"Ve penaltılarda hoca, 'Popi atmak ister misin?' diye sordu. Ben de 'Elbette' dedim. Forma numaram 4'tü ve 4. penaltıyı kullandım. Son penaltı oldu. Maçtan önce çektiğim tüm acılara karşılık sanki Tanrı'nın bir lütfu gibiydi."