CANLI İZLE 🔥 | Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hangi kanalda ve saat kaçta?

Barcelona - Galatasaray maçı merakla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan ve Barcelona ile eşleşen Galatasaray ilk maçında Camp Nou'da çıkacak. Torrent yönetimindeki Aslan, kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hangi kanalda ve saat kaçta?

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BARCELONA GALATASARAY MAÇI - Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans gösteren ancak Avrupa'da fırtına gibi esen Aslan, son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. İki maç eleme sistemi üzerinden oynanacak son 16 turu öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Barcelona - Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Galatasaray arasında oynanacak ilk müsabaka Camp Nou'da 10 Mart Perşembe günü 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

TEK EKSİK ARDA TURAN

Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDA 3. OLDU

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı 3. tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off'unda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eledi.

Barcelona, La Liga'da ise 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

TORRENT VE PENA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek.

İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten geçen ayın sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

Galatasaray teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev aldı.

GALATASARAY - BARCELONA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR!

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 5. kez eşleşti. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

İSPANYOL TAKIMLARIYLA 33 RANDEVU

Galatasaray, daha önce İspanyol takımlarına karşı 33 maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 64 gole engel olamadı.

MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

KURAYLA 1 KEZ ELENDİ 1 KEZ TUR ATLADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.