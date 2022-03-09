Cimbom'u yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın heyecanı sarmış durumda...
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na Camp Nou'da yakın takip!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçı Kerem Aktürkoğlu için farklı bir anlam taşıyacak. İspanya, Fransa ve İtalya'dan birçok kulübün yetksilisi Camp Nou'da milli oyuncuyu canlı olarak izleme fırsatı yakalayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol devi karşısında vereceği sınav, Kerem Aktürkoğlu için ayrı bir heyecana sahne olacak.
TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU
Takvim'in haberine göre; Son iki sezonda hem Galatasaray hem de Milli Takım forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözdesi haline gelen genç yıldızı, birçok kulüp canlı olarak takibe alacak.