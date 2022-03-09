UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın dev takımlarından Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Domenec Torrent, Fatih Terim'in Lazio ve Marsilya’yı imha planını kullanacak. Orta sahayı Taylan-Berkan-Cicaldau ile ‘tutmak’ isteyen İspanyol çalıştırıcı sol kanadı ise henüz netleştirmedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)

Konya deplasmanında Barcelona provasını yapan Galatasaray'da Erick Pulgar ve Gomis forma şansını kötü kullandı. Sabah'ın haberine göre; İki oyuncu da Barcelona maçının ilk 11'inden çıkartıldı ve Taylan Antalyalı ile Mostafa Mohamed'e yer açıldı. Günlerdir selefi Fatih Terim'in Avrupa Ligi performansını analiz eden Domenec Torrent, Lazio (1-0, 0-0) ve Marsilya'ya (0-0, 4-2) karşı sonuç veren taktiği değiştirmeden uygulayacak. Camp Nou'da orta sahayı kalabalık tutacak sarı-kırmızılı takım, geçiş hücumlarıyla gol arayacak.

BİR FORMAYA ÜÇ ADAY VAR

İlk 11'deki 10 ismi kafasında belirleyen Torrent, kalede Pena'nın önünde Boey-Nelsson- Marcao-Van Aanholt dörtlüsüne şans verecek. 4-3-3 sisteminde orta sahayı Terim döneminde olduğu gibi Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsü oluşturacak. Hücum hattında Kerem ve Mohamed'i sağ önde tamamlayacak isim ise henüz netlik kazanmadı. Feghouli, Emre Kılınç ve Babel son formayı kapmak için rekabet halinde.