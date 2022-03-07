Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray'da Arda Turan'ın son durumu nasıl? Barcelona maçı öncesi açıklama geldi
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları sürdü. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan tempolu bir idman gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Arda Turan'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 14:22
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan yüksek tempolu bir çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman duran top çalışmalarıyla tamamlandı.