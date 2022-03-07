Galatasaray'da Arda Turan'ın son durumu nasıl? Barcelona maçı öncesi açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları sürdü. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan tempolu bir idman gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Arda Turan'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 14:22