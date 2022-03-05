Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Konyaspor'un son Alanyaspor maçına baktık. Bence adil bir sonuç değildi, ilk yarıda özellikle gayet iyi oynamışlar. Oyun stili olarak hoşuma giden bir takım. 2. sırada olmayı hak ediyorlar. Büyük bir maç olacak. Takım her gün bizim ne yapmak istediğimizi daha iyi anlıyor."

"Hayatımda ilk defa bu kadar çok oyuncuyla karşılaşıyorum bir kadroda. 28 oyuncu, 4 kalecimiz vardı. 18'ini seçebiliyorum. Eğer 3 tane oyuncuyu kiralık vermeseydik, her seferinde 10 tanesi dışarıda kalacaktı. Arda'nın kas ağrısı var, onun dışında herkes sağlıklı."

"15 günde 4 tane maçımız var. Sadece bu maçı düşünmekle olmuyor, önümüzdeki maça da bakmamız lazım. Oyuncularımızın çoğunluğu listede olmayı hak ediyordu ama bu imkansız. Bu kadar çok oyuncunun bir kadroda yer alması hem antrenör hem de oyuncular için iyi değil."